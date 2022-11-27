В США рассказали, как Россия может уничтожить Украину за один день Экс-сотрудник Белого дома Робертс: РФ может уничтожить Украину за день без ядерного оружия

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Россия может уничтожить Украину за короткий срок, это показали удары по критической инфраструктуре. Такое мнение высказал на своем личном сайте бывший работник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. Он отметил, что для достижения поставленного результата Москве даже не понадобится прибегать к использованию ядерного оружия.

Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия, — написал экс-чиновник.

Он также заявил, что Москва проявляет в отношении соседней страны сдержанность, которую сам Робертс объяснил «исторической общностью». Экс-чиновник добавил, что западные СМИ создали картину «поражения» России, в связи с чем у граждан США и Европы сформировалось неверное представление о ситуации.

Обозреватель издание Politico Джейми Деттмер в свою очередь сравнил ситуацию в Киеве после ударов ВС РФ по объектам критической инфраструктуры страны с апокалипсисом. Журналист в своем материале рассказал, что в городе отсутствует уличное освещение, закрыты заведения общепита, а местные жители вынуждены запасаться водой в редкие минуты ее появления.