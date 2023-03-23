В США распустят команду реагирования на коронавирус WP: США хотят распустить команду по реагированию на COVID-19 из-за спада пандемии

Фото: itfseafarers.org

Администрация США в мае намерена распустить команду по реагированию на коронавирус. Причиной такого решения является спад пандемии COVID-19. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Группа насчитывает около трех десятков сотрудников, она была создана в феврале 2020 года при Дональде Трампе.

Издание сообщает, что решение о роспуске власти страны приняли после того, как пандемия отступила «в американских больницах и умах избирателей». Отмечается, что часть команды покидает свои посты уже сейчас, однако главный координатор группы Ашиш Джа оставит должность только после полного расформирования.

Это событие, как сообщают источники издания, произойдет в мае, когда в США истечет срок действия чрезвычайного положения в сфере здравоохранения, которое было введено в стране из-за начала пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в понедельник, 20 марта, подписал закон, предписывающий главе национальной разведки рассекретить часть имеющихся данных об истоках происхождения коронавируса.

Иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что в России количество заболевших COVID-19 в десять раз больше числа людей с выявленным коронавирусом, однако никакой трагедии в этом нет. По его словам, это «подарок природы», потому что люди получают «живую вакцину».