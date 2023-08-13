В США раскрыли правду об оружейной сделке Зеленского с криминалитетом NYT: Киев начал закупать оружие для ВСУ через коррупционера Пашинского

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Администрация президента Украины Владимира Зеленского пошла на сделку с представителями криминалитета в попытках закупить для ВСУ дополнительное вооружение и технику, пишет The New York Times. По информации издания, поставщиком военного оборудования оказался экс-депутат и коррупционер Сергей Пашинский.

Администрация президента Украины Владимира Зеленского пообещала продолжить борьбу с коррупцией. Это привело к неловким противоречиям — например, администрация обратилась за помощью к тому, кого она назвала преступником, с благодарностью купила оружие и одновременно провела расследование в отношении бывшего депутата Верховной рады Сергея Пашинского, — сказано в публикации.

Журналисты напомнили, что Пашинский фигурировал в расследовании крупных хищений из оборонного бюджета Украины. Во времена президентства Петра Порошенко он поставлял армии старую бронетехнику по завышенным ценам. Теперь Пашинский снова снабжает ВСУ в качестве частного поставщика. За 2022 год ему удалось заработать $350 млн.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон раскритиковал решения украинского президента на фоне контрнаступления ВСУ. По мнению эксперта, Зеленский пошел на преступление против собственной армии, которая не была готова к широкомасштабным боевым действиям.