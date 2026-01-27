Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 17:08

В США раскрыли планы ЦРУ на Венесуэлу

CNN сообщил о тайной работе ЦРУ по закреплению в Венесуэле

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Центральное разведывательное управление США ведет секретную работу по созданию постоянного американского присутствия в Венесуэле, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники. По сведениям журналистов, между представителями ЦРУ и Госдепартамента проходят закрытые обсуждения формата этого присутствия.

Переговоры ведутся на предмет выработки стратегии как на ближайшее будущее, так и на долгосрочную перспективу. Ближайшими целями разведывательной службы называются подготовка фундамента для будущей дипломатии и налаживание контактов с жителями страны. Параллельно американские специалисты должны заняться решением вопросов безопасности для потенциального контингента.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет постоянный контакт с руководством Венесуэлы по дипломатическим каналам. По его словам, страны запланировали ряд совместных проектов, заинтересованы в их продолжении, и у Москвы есть инвестиции в Венесуэле, что делает развитие отношений важным для Каракаса.

США
Венесуэла
ЦРУ
спецслужбы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Тысяч раненых»: в Германии сделали заявление о конфликте с Россией
Терапевт оценил необходимость антибиотиков при лечении гриппа
Российский бизнес начал массовый переход на наличные расчеты
Массовая атака пираний произошла на популярном курорте в Бразилии
В Африке нашли лагеря для перевоспитания детей из Финляндии
Аналитики предрекли «долговой апокалипсис» из-за триллионных обязательств
Путин проведет переговоры с президентом страны Ближнего Востока
Украинец и свидетель по делу об импичменте Трампу баллотируется в сенат
Россиянам рассказали, можно ли отказаться от оплаты QR-кодом
Трамп анонсировал завершение девятого конфликта за свою карьеру
Отец устал от плача трехмесячного малыша и сломал ему девять костей
Сидни Суини грозит наказание за развешанные на знаке Hollywood бюстгальтеры
«Дикая и антинародная»: Миронов об идее легализовать онлайн-казино в России
Смерть сына и нападение на любовницу: Хубутия разоткровенничался на ТВ
«Столп НАТО»: во Франции оценили заявления Рютте о боеспособности Европы
«Ожидали сопротивления»: форвард «Автомобилиста» о матче с «Амуром»
«Оторваться от повседневной суеты»: настоятель храма о написании икон
Военэксперт назвал опасного противника для Балтийского флота России
Блогеры предложили Telegram помощь в ситуации с РКН
В США раскрыли планы ЦРУ на Венесуэлу
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.