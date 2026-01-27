В США раскрыли планы ЦРУ на Венесуэлу CNN сообщил о тайной работе ЦРУ по закреплению в Венесуэле

Центральное разведывательное управление США ведет секретную работу по созданию постоянного американского присутствия в Венесуэле, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники. По сведениям журналистов, между представителями ЦРУ и Госдепартамента проходят закрытые обсуждения формата этого присутствия.

Переговоры ведутся на предмет выработки стратегии как на ближайшее будущее, так и на долгосрочную перспективу. Ближайшими целями разведывательной службы называются подготовка фундамента для будущей дипломатии и налаживание контактов с жителями страны. Параллельно американские специалисты должны заняться решением вопросов безопасности для потенциального контингента.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет постоянный контакт с руководством Венесуэлы по дипломатическим каналам. По его словам, страны запланировали ряд совместных проектов, заинтересованы в их продолжении, и у Москвы есть инвестиции в Венесуэле, что делает развитие отношений важным для Каракаса.