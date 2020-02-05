В американском штате Флорида сотрудникам офиса шерифа округа Коллиер удалось спасти 67-летнего мужчину, пропавшего в национальном парке Эверглейдс.
Житель Виргинии Марк Миле отправился в одиночное плавание на каяке 22 января. Его поездка должна была завершиться 29 января, однако из путешествия пенсионер не вернулся. 2 февраля рюкзак мужчины с кошельком, телефоном и другими личными вещами вынесло на берег реки Лопес. Его нашли смотрители парка и связались с шерифом, попросив помочь с поисками.
Правоохранители выгрузили данные с телефона пропавшего и выяснили, что последний раз устройство фиксировало координаты мужчины 31 января. После этого авиация начала прицельный поиск Миле. Мужчину, который был в спасательном жилете, нашли лежащим на воде. Его госпитализировали с переохлаждением и обезвоживанием. Состояние пациента врачи оценивают как стабильное,
Ранее NEWS.ru писал, что в Бурятии спасатели извлекли из термального источника мужчину. Житель Свердловской области находился в состоянии крайнего физического истощения.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен