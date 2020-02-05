https://static.news.ru/photo/89af1196-481d-11ea-b5b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Collier County Sheriff's Office/facebook.com

В американском штате Флорида сотрудникам офиса шерифа округа Коллиер удалось спасти 67-летнего мужчину, пропавшего в национальном парке Эверглейдс.

Житель Виргинии Марк Миле отправился в одиночное плавание на каяке 22 января. Его поездка должна была завершиться 29 января, однако из путешествия пенсионер не вернулся. 2 февраля рюкзак мужчины с кошельком, телефоном и другими личными вещами вынесло на берег реки Лопес. Его нашли смотрители парка и связались с шерифом, попросив помочь с поисками.

Правоохранители выгрузили данные с телефона пропавшего и выяснили, что последний раз устройство фиксировало координаты мужчины 31 января. После этого авиация начала прицельный поиск Миле. Мужчину, который был в спасательном жилете, нашли лежащим на воде. Его госпитализировали с переохлаждением и обезвоживанием. Состояние пациента врачи оценивают как стабильное, сказано в пресс-релизе.

Ранее NEWS.ru писал, что в Бурятии спасатели извлекли из термального источника мужчину. Житель Свердловской области находился в состоянии крайнего физического истощения.