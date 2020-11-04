Первые итоги: фото протестов в США против результатов выборов

3 ноября в США официально стартовали президентские выборы.

Накал страстей вокруг голосования крайне высок, некоторые политологи отмечают, что независимо от того, кто победит, США рискует встать на грань общественного раскола — количество сторонников у кандидатов примерно равное, а идеологические противоречия между ними слишком велики. Как результат этого: ещё до объявления самых первых промежуточных итогов по отдельным штатам в ряде крупных американских городов начались стычки сторонников кандидатов друг с другом и с полицией. Причём сторонники уверены в победе своих кандидатов, а также в том, что оппоненты попробуют подтасовать результаты.

Стоит отметить, что порядка 70% избирателей приняли участие в досрочном голосовании.

Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press ImageSpace/Keystone Press Agency/Global Look Press ImageSpace/Keystone Press Agency/Global Look Press EPA/TASS EPA/TASS Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global look Press EPA/TASS ianbirrell/twitter.com Laurie_Garrett/twitter.com