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Первые итоги: фото протестов в США против результатов выборов

15:47, 04 ноября 2020 161
Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

3 ноября в США официально стартовали президентские выборы.

Накал страстей вокруг голосования крайне высок, некоторые политологи отмечают, что независимо от того, кто победит, США рискует встать на грань общественного раскола — количество сторонников у кандидатов примерно равное, а идеологические противоречия между ними слишком велики. Как результат этого: ещё до объявления самых первых промежуточных итогов по отдельным штатам в ряде крупных американских городов начались стычки сторонников кандидатов друг с другом и с полицией. Причём сторонники уверены в победе своих кандидатов, а также в том, что оппоненты попробуют подтасовать результаты.

Стоит отметить, что порядка 70% избирателей приняли участие в досрочном голосовании.

Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

ImageSpace/Keystone Press Agency/Global Look Press

ImageSpace/Keystone Press Agency/Global Look Press

EPA/TASS

EPA/TASS

Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global look Press

EPA/TASS

ianbirrell/twitter.com

Laurie_Garrett/twitter.com

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