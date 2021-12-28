В США призвали публично казнить генерала за звонок в Китай

Республиканец Ной Малджери, претендующий на место в палате представителей американского конгресса, призвал казнить в прямом эфире главу Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марка Милли за телефонный звонок в Китай с целью предотвращения войны. Он считает, что действия генерала следует расценивать как предательство и поступить с ним соответствующим образом, сообщает Newsweek.

Политик отметил, что Милли является военнослужащим действующей армии, поэтому для рассмотрения его поступка незачем проводить слушания в конгрессе.

Просто созовите общий военный трибунал, забудьте о слушаниях в конгрессе и судите его за преступления, — заявил Малджери.

Он также призвал американцев вернуться к «патриотическим, свободолюбивым корням». По его словам, осуждённых за предательство в США казнили, поэтому соответствующим образом следует поступить и с Милли.

Что делали с предателями, если их осудил суд? Их казнили. Это всё ещё закон Соединённых Штатов Америки. Я думаю, вы знаете, если военный трибунал признает его виновным, они должны его повесить, — сказал он.

О звонке Милли в Китай стало известно из опубликованных отрывков книги помощника редактора The Washington Post Боба Вудворда и репортёра Роберта Коста. Они утверждают, что генерал дважды звонил командующему Сухопутными войсками Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Цзочэну и заверял, что США не станут нападать на КНР. Он также обещал предупредить китайского генерала, если решение об атаке всё же будет принято Белым домом.

Ранее генерала Милли обвинил в предательстве депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. Поводом для этого послужили слова американского военного, назвавшего Россию и Китай «большими силами».