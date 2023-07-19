В США признали победу России на неожиданном фронте 19FortyFive: итог саммита в Латинской Америке стал победой России и ударом по США

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Москва выиграла от результатов саммита Евросоюза и Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна, написал экономист Скотт Макдональд в статье для издания 19FortyFive. По его мнению, сближение интересов Москвы и стран региона также обострило отношения между США и странами региона.

Россия включилась в геополитическую игру в Латинской Америке и нанесла удар по стратегическому подбрюшью США. Страны Латинской Америки отказались приглашать Зеленского и осуждать Россию в контексте конфликта на Украине, — говорится в публикации.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что на данный момент Россия выстраивает отношения с новыми партнерами, среди них в том числе Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Он отметил, что продолжается активное развитие сотрудничества с «арабским миром», укрепляет РФ связи с Белоруссией и с Китаем.

Ранее сообщалось, что Бразилия не станет помогать Украине, несмотря на давление со стороны европейских стран. По мнению источника в правительстве страны, «британцы достаточно умные, чтобы понимать, что идеального мира не существует». Такое же мнение высказал чиновник из Чили, который добавил, что помощь Украине — это «вопрос великих держав».