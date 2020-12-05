В США при реставрации музея нашли капсулу времени из 1917 года

https://static.news.ru/photo/863f1dac-36fc-11eb-b48a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabio Sasso/Global Look Press

В ходе работ по реставрации дома-музея Roslyn Grist Mill в штате Нью-Йорк строители нашли под зданием капсулу времени с письмами и деньгами, которую заложили в 1917 году.

Как пишет Daily Star, дом-музей является одним из немногих оставшихся в США строений каркасного типа, выполненных в голландском колониальном стиле. Капсула времени представляет собой бутылку из-под молока. Находившиеся внутри письма на разных языках выцвели от времени.

Своеобразный привет потомкам 103 года назад оставили специалисты, которые также трудились над проектом по реставрации дома. Авторами посланий на английском и итальянском языках были владелец столярной мастерской Стивен Спилдинг и проектировщик бетонной кровли Ромоло Каппарелли. Последний отметил в письме, что хотел бы, чтобы его архитектурное решение вошло в историю.

Обратите внимание, это подарок, который я для вас подготовил. Ромоло Каппарелли придумал бетонную кровлю и возвёл стены в период 1916–1917-х годов. Так что запомните нас, ваш первый каменщик Ромоло Каппарелли, — гласит послание.

Внучка каменщика рассказала, что тот родился в Италии, а затем переехал в Нью-Йорк. Она добавила, что о капсуле времени ей рассказывал отец.

Письма и монеты передадут в музей в качестве экспонатов.

Как сообщал NEWS.ru, в ноябре во время реставрации потолка церкви Святого Иакова в Антверпене в Бельгии строитель обнаружил необычное письмо, которое было написано в 1941 году. Автор послания, которое было спрятано в спичечный коробок, посоветовал потомкам как можно больше наслаждаться жизнью. В Антверпене предполагают, что записку оставили маляры своим коллегам в будущем.