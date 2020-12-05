В США при реставрации музея нашли капсулу времени из 1917 года

В ходе работ по реставрации дома-музея Roslyn Grist Mill в штате Нью-Йорк строители нашли под зданием капсулу времени с письмами и деньгами, которую заложили в 1917 году.
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Своеобразный привет потомкам 103 года назад оставили специалисты, которые также трудились над проектом по реставрации дома. Авторами посланий на английском и итальянском языках были владелец столярной мастерской Стивен Спилдинг и проектировщик бетонной кровли Ромоло Каппарелли. Последний отметил в письме, что хотел бы, чтобы его архитектурное решение вошло в историю.
Обратите внимание, это подарок, который я для вас подготовил. Ромоло Каппарелли придумал бетонную кровлю и возвёл стены в период 1916–1917-х годов. Так что запомните нас, ваш первый каменщик Ромоло Каппарелли, — гласит послание.
Внучка каменщика рассказала, что тот родился в Италии, а затем переехал в Нью-Йорк. Она добавила, что о капсуле времени ей рассказывал отец.
Письма и монеты передадут в музей в качестве экспонатов.
Как сообщал NEWS.ru, в ноябре во время реставрации потолка церкви Святого Иакова в Антверпене в Бельгии строитель обнаружил необычное письмо, которое было написано в 1941 году. Автор послания, которое было спрятано в спичечный коробок, посоветовал потомкам как можно больше наслаждаться жизнью. В Антверпене предполагают, что записку оставили маляры своим коллегам в будущем.