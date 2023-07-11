В США предрекли скорое поражение ВСУ по всему фронту Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: ВСУ могут капитулировать всего через пару недель

Фото: МО Украины

Сложившаяся для украинской армии ситуации на фронте указывает на то, что ВСУ могут потерпеть поражение в ближайшее время, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner. По его мнению, через пару недель это станет очевидным для всех. Он подчеркнул, что единственным вариантом для Киева избежать серьезных последствий для страны является диалог с Москвой.

Со стратегической точки зрения реальность складывается так, что Украина находится на грани капитуляции. Через пару недель это станет очевидным для всех, — заявил Макговерн.

Экс-сотрудник ЦРУ убежден, что, если понадобится, российские силы без препятствий форсируют Днепр и пойдут на Одессу, после чего выдвинут уже более жесткие требования к Украине.