В США предложили разрешить Киеву наносить удары по России Чиновник США Массаро предложил разрешить Украине наносить удары по военным объектам РФ

Фото: U.S. Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженным силам Украины необходимо разрешить атаковать российские военные объекты, в том числе в Крыму, написал старший советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро в своем Twitter. По его мнению, ВСУ должны получить одобрение на удары по целям в Белоруссии.

Украине должно быть разрешено наносить удары по военным объектам в оккупированной Белоруссии, оккупированном Крыму и России, — написал Массаро.

Ранее высокопоставленный представитель Белого дома заявил, Киев пообещал Вашингтону, что поставляемые ему вооружения, в том числе ракетные системы HIMARS, не будут применяться для ударов по России. Тогда же отмечалось, что США не стремятся к продлению военных действий на Украине «лишь для того, чтобы причинить боль России».