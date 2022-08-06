В США правозащитник заявил о разоблачении лжи о военных престулпениях ВСУ Американский правозащитник Барака: Amnesty International разоблачила ложь о преступлениях ВСУ

Американский правозащитник Аджаму Барака заявил о том, что международная организация Amnesty International разоблачила ложь президента Украины Владимира Зеленского и западных СМИ о военных преступлениях, совершаемых ВСУ в ходе спецоперации в Донбассе. Своё мнение правозащитник опубликовал на личной страничке в Twitter.

Теперь Зеленский намекает, что Amnesty International «попала под чары кремлевской пропаганды», указав на очевидные факты о том, что украинские силы используют мирных жителей в качестве живого щита, о чем западная пресса не рассказала бы, — написал Барака.

Доклад Amnesty International был опубликован 4 августа. В нём говорится о том, что украинские войска нарушают нормы международного и военного права и размещают вооружение в школах и больницах городов, таким образом подвергая риску мирных жителей. В своём докладе организация отметила, что нахождение в оборонительной позиции не освобождает военных Украины от соблюдения международного гуманитарного права.

Президента Украины Владимира Зеленского возмутил доклад Amnesty International. По его мнению, правозащитники пытаются переложить ответственность с агрессора, каковым в Киеве считают Россию, на жертву. Он назвал отчёт искусственным и манипулятивным, направленным на «амнистирование России».