В США посчитали, сколько тираннозавров в древности населяли Землю

https://static.news.ru/photo/6d8f0d14-9e65-11eb-b26f-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: publicdomainpictures.net

Специалисты Калифорнийского университета подсчитали количество тираннозавров, проживавших на Земле. Результаты их исследований опубликованы в журнале Science.

Учёные использовали расчёты, основанные на размерах тела, половой зрелости и энергетических потребностях ящеров. В результате специалисты пришли к выводу, что за всё время существования тираннозавров — они жили на Земле от 1,2 миллиона до 3,6 миллиона лет назад — сменилось более 127 тысяч поколений.

При этом плотность популяции, по мнению исследователей, во все времена была небольшой. Численность её рассчитывалась, исходя из общих правил биологии, согласно которому чем крупнее животное, тем меньше особей насчитывается в поколении. Также исследователи добавили в свои расчёты оценки того, сколько энергии нужно было тираннозавру, чтобы выжить — это также влияет на плотность популяции. Кроме того, учёные учитывали, что эти ящеры достигали половой зрелости к 14–17 годам и жили, максимум, до 28 лет.

В результате специалисты заявили, что средним количеством тираннозавров, населявших Землю, можно считать цифру 2,4 миллиарда. При этом разные допуски могут менять эту цифру от 140 миллионов до 42 миллиардов особей.

Ранее NEWS.ru писал, что падение астероида отныне можно считать главной причиной вымирания динозавров. К такому выводу пришли учёные из Университета Техаса в Остине, нашедшие доказательства, которые, по их мнению, окончательно подтверждают наиболее популярную версию исчезновения с лица Земли гигантских ящеров.