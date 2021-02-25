Названа окончательная причина гибели динозавров

https://static.news.ru/photo/56c7224c-7809-11eb-b47a-96000091f725_660.jpg Фото: Jes/wikipedia.org

Падение астероида отныне можно считать главной причиной вымирания динозавров. К такому выводу пришли учёные из Университета Техаса в Остине, нашедшие доказательства, которые, по их мнению, окончательно подтверждают наиболее популярную версию исчезновения с лица Земли гигантских ящеров.

Исследователи обнаружили метеоритную пыль в кратере Чикшулуб, возраст которой соответствует времени массового вымирания динозавров в конце мелового периода 66 млн лет назад, cообщает Science Advances.

Чикшулуб находится на полуострове Юкатан и является одним из крупнейших следов падения астероида на Земле. Диаметр кратера достигает 180 километров и частично уходит под воду, где скрыт под донными отложениями Мексиканского залива.

Специалисты извлекли образцы горной породы и нашли присутствие иридия, который редко встречается в земной коре, зато в обилии содержится в некоторых типах астероидов.

Иридий встречается в отложениях того же возраста по всей Земле, а в кратере он содержится в составе пыли, осевшей спустя несколько лет после астероида. Наибольшие концентрации иридия зарегистрированы в образцах, взятых с вершины пикового кольца — высочайшей точки кратера.

Ранее NEWS.ru писал, что больше 240 окаменелых отпечатков динозавров были впервые обнаружены в провинции Фуцзянь на востоке Китая. Находка была сделана учёными в уезде Шанхан.