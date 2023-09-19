В США попрощались с самым ценным ресурсом из-за конфликта на Украине Экономист Сакс: конфликт на Украине забрал у США влияние на политической арене

Фото: Rok Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединенные Штаты стремительно теряют свой самый ценный ресурс — влияние на мировой политической арене, сообщил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. В интервью YouTube-каналу The Duran он отметил, что ситуация стала следствием конфликта на Украине. Там, по словам эксперта, Россия смогла жестко и решительно ответить на провокационную политику Вашингтона, подав другим странам пример.

Россия прямо сейчас говорит нет, и остальные страны следом заявляют: «Отвалите. Нам не нужен мир, в котором США — гегемон. Мы хотим многополярный мир», — рассказал Сакс.

Он полагает, что сейчас это противостояние выходит на совершенно новый уровень, и США вряд ли готовы к такому развитию событий. Как подчеркнул эксперт, положение Вашингтона на мировой арене оказалось куда более шатким, чем казалось. Хотя американцы потерпели фиаско во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, спровоцировали кризис в Ливии и Сирии, до сих пор у США не было сильного соперника, но теперь таковым стала Россия, констатировал Сакс.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп утверждал, что конфликта на Украине можно было избежать. По его словам, Киеву всего лишь надо было пойти на территориальные уступки до начала боевых действий. Теперь же он потерял гораздо больше территорий. При этом Трамп подчеркнул, что смог бы договориться о справедливом мире, переговорив и с российским лидером Владимиром Путиным, и с президентом Украины Владимиром Зеленским.