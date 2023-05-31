В США ответили на призыв Макрона пересмотреть помощь ВСУ Ветеран армии США Дрейвен: Украина не победит Россию даже с помощью Запада

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Эммануэль Макрон

Ветеран армии США Ноктис Дрейвен заявил, что поддержка стран Запада не поможет Украине победить в конфликте с Россией. Так он отреагировал в Twitter на слова президента Франции Эммануэля Макрона, призвавшего пересмотреть поддержку Киева с учетом того, что украинский конфликт будет затяжным.

Если не считать миллиардов долларов и бесчисленных жизней украинцев, потраченных впустую, не имеет значения, поддерживает ли Запад Украину, они все равно проиграют. Это то же самое, что сказать, поддерживаете вы или нет завтрашний восход солнца, — считает Дрейвен.

По его мнению, украинский конфликт в будущем станет уроком для США и их союзников. Власти этих стран поймут, что они не настолько могущественны, как им казалось, заключил Дрейвен.

Ранее военный эксперт, ветеран разведки Анатолий Матвийчук заявил в беседе с NEWS.ru, что для успешного наступления на Азовское море войскам Украины необходимо превосходство в живой силе, господство в воздухе и достаточные резервы. По оценке эксперта, на данный момент Киев не закрыл ни один из этих пунктов.