В США отменили вторые дебаты Байдена и Трампа

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Российский президент Владимир Путин хотел бы работать с Джо Байденом в качестве американского лидера, заявил действующий лидер США Дональд Трамп. При этом он признался, что ему нравится Путин.

Трамп добавил, что занимает жёсткую позицию по отношению к Москве. Мне он (Путин. — NEWS.ru) нравится. И не исключено, что я нравлюсь ему. Однако думаю, он предпочёл бы иметь дело...