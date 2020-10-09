В США отменили вторые дебаты Байдена и Трампа

Вторые предвыборные дебаты президента США Дональда Трампа с кандидатом в президенты от демократов Джо Байденом отменены. Решение об этом приняла комиссия по проведению президентских дебатов.
Словесная дуэль Трампа и Байдена должна была состояться 15 октября, рассматривался её виртуальный формат проведения, что не понравилось хозяину Белого дома,
Кампании двух кандидатов... сделали серию заявлений касательно их соответствующих позиций о готовности участвовать в виртуальных дебатах 15 октября, и теперь каждый объявил альтернативные планы на эту дату. Очевидно, что дебатов 15 октября не будет, — сообщила комиссия.
Следующей датой дебатов должно стать 22 октября, с чем согласились оба кандидата.
Ранее NEWS.ru сообщал, что большинство жителей крупных европейских стран хотят, чтобы президентские выборы в США выиграл Джо Байден. Таковы результаты опроса, проведённого компанией YouGov. Исследование проводилось с 15 сентября по 4 октября в Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Франции и Швеции. Больше всего Байдена поддерживают датчане — 80% респондентов из этой страны хотят видеть его президентом США.
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