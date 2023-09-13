В США назвали возможную причину начала войны с Россией Херш: проблемы в разведке могут привести США к войне с Россией

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Проблемы в работе разведки могут подвести США к войне с Россией, написал американский журналист Сеймур Херш на своей странице в Substack. По его сведениям, ряд решений администрации Белого дома по украинскому конфликту мог основываться на «безумно оптимистичных» докладах разведывательного управления Министерства обороны США.

Американские власти не получают политически неудобные разведданные. Если это не остановить, то это может привести недальновидный Белый дом к расширенной войне с Россией, которой никто не хочет, — считает Херш.

Ранее министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл заявил, что правительству США необходимо подготовиться к возможному военному конфликту с Китаем. Он подчеркнул, что Вашингтону нужно стараться сдерживать конфликт, так как у него нет достаточного опыта военных действий такого рода. Рассуждая о возможных причинах начала войны, Кендалл заявил, что полномасштабный конфликт может развязаться из-за ситуации на Тайване.

Заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс ранее заявила, что армия США уже проводит мероприятия по сдерживанию Китая. В ближайшие два года Вашингтон планирует развернуть тысячи беспилотных летательных аппаратов, устойчивых к уничтожению. Проект получил название «Репликатор».