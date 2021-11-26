В США назвали самую надежную защиту от штамма COVID-19 «омикрон»

Самую надёжную защиту от нового штамма «омикрон» коронавируса обеспечивает ревакцинация. Об этом сообщил президенту США Джо Байдену директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. Его слова приводятся в заявлении Белого дома.

В заявлении говорится, что Фаучи и члены группы Белого дома по борьбе с COVID проинформировали главу государства о последних событиях, связанных со штаммом «омикрон». Фаучи, в частности, сообщил Байдену, что он продолжает считать, что существующие вакцины, по всей видимости, обеспечат определённую степень защиты от тяжёлых случаев заражения новый штаммом.

Фаучи также подтвердил, что ревакцинация полностью привитых людей обеспечивает самую надежную защиту от вызванного омикрон-штаммом COVID, — сообщили в Белом доме.

Ожидается, что президент США Джо Байден в понедельник, 29 ноября, выступит с заявлением, посвященным ситуации со штаммом «омикрон» коронавируса и мерам администрации главы государства в связи с распространением инфекции.

Штамм «омикрон» был выявлен в Южной Африке. Он содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Эта разновидность вируса имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) классифицировали эту разновидность инфекции как вызывающую беспокойство, однако призвали мировое сообщество не паниковать.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» приведёт к новой волне заболеваемости, более сильной, чем при штамме «дельта». Следствием этого в России станет рост смертей из-за COVID-19.