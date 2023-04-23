В США назвали самое опасное российское оружие Military Watch назвал российский фрегат с «Цирконами» на борту самым опасным боевым кораблем

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников»

Фрегат «Маршал Шапошников», вооруженный гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», является самым опасным кораблем военно-морского флота России, пишет американский журнал Military Watch. Постановку гиперзвуковой крылатой ракеты на вооружение корабля авторы материалы назвали наиболее продуманным усовершенствованием «Маршала Шапошникова».

С 2017 года противолодочный фрегат был значительно усовершенствован. Судно было оборудовано более современными датчиками, электроникой и вооружением.

Несмотря на то что фрегат проекта 1155M изначально не разрабатывался для противокорабельных целей, благодаря одним только «Цирконам» он способен нейтрализовать всю надводную ударную группу без необходимости задействовать другое вооружение, — говорится в публикации.

Ранее американский обозреватель Лили Байер в статье для Politico заявил, что недостаточное количество боеприпасов у НАТО и сложности в производстве оружия для Украины могут привести к расколу Североатлантического альянса.

Журналист выразил уверенность, что члены Альянса планируют выделить десятки тысяч военнослужащих для помощи Украине. Он при этом признал риск того, что многие страны просто не смогут набрать необходимое количество боеприпасов для поддержки Киева.

Между тем в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России сообщили, что специальная военная операция на Украине повысила интерес других стран к российской продукции военного назначения. По данным ведомства, зарубежные партнеры еще раз убедились в том, что оружие российского производства является качественным, надежным и долговечным.