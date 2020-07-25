В США назвали имя женщины, которая может победить на президентских выборах

https://static.news.ru/photo/e8feff00-cec6-11ea-a4de-fa163e074e61_660.jpg Нэнси Пелоси и Александрия Окасио-Кортес Фото: instagram.com/aoc/

Журналисты The National Interest сообщили, что большая часть американцев рассчитывают на то, что главой страны станет женщина.

Они заметили активную деятельность предполагаемого кандидата на пост президента США. По версии журналистов, у молодого конгрессмена США Александрии Окасио-Кортес есть все шансы стать в будущем главой страны.

Однако не в 2020 году, а в 2024-м. Они уточнили, что на следующих выборах девушка как раз достигнет возраста, когда можно баллотироваться, ей исполнится 35 лет в 2024 году, сообщает портал KP.ru.

Журналисты издания The National Interest отметили, что, оба кандидата в президенты на 2020 год достаточно пожилые. Кандидату от Демократической партии Джо Байдену в 2024 году исполнится 82 года, и он вряд ли пойдёт на второй срок, в случае победы в 2020-м. Кроме того, американцы давно ждут, что президентом страны станет женщина. Многие жители США возлагали надежду, что победу в 2016 году одержит Хиллари Клинтон.

Отмечается, что Александрия Окасио-Кортес пользуется большой популярностью у американцев. Она «простая девушка» из семьи рабочего класса. Кстати, представители рабочего класса активно поддерживают конгрессмена. Кроме того, молодой политик нравится молодёжи, на её страницу в социальной сети Instagram подписаны около 5,4 млн пользователей.

Также Александрия Окасио-Кортес завоевала доверие своей аудитории, потому что работала официанткой. Сообщается, что молодой политик активно борется за сохранение Земли, принимает участие в акциях.

Как писал NEWS.ru ранее, госсекретарь США Майк Помпео не отрицает, что может баллотироваться в президенты в 2024 году. Американские журналисты сообщили, что супруга госсекретаря активно помогает ему в политической карьере.