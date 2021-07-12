В США назвали фермы с дикими животными в Китае рассадниками коронавируса

Содержащиеся на фермах в Китае дикие животные могли стать промежуточным звеном, через которое новый коронавирус передался от летучих мышей человеку. Такую гипотезу опубликовала газета The Washington Post со ссылкой на свои наблюдения и мнение экспертов.

По данным издания, в уезде Эньши провинции Хубэй расположены сотни пещер, где обитают не менее семи видов летучих мышей. У представителей одного из них ранее был выявлен вирус, на 95% совпадающий с SARS-CoV-2. При этом поблизости от пещер расположены фермы, где до начала пандемии содержались тысячи диких животных: виверры, барсуки, енотовидные собаки. Учёные полагают, что эти животные могли стать промежуточным звеном при передаче коронавируса от летучей мыши человеку. Официальная статистика гласит, что до 2020 года на 290 фермах в Эньши содержались от 450 тысяч до 780 тысяч животных.

Как отмечает корреспондент газеты, совершивший поездку в Эньши, расположенный в шести часах езды от Уханя, где в конце 2019 года был впервые зафиксирован новый коронавирус, фермы находятся на расстоянии порядка 1,5 километра от пещер. Также эти места посещают люди в туристических целях, для спелеологических исследований и для замены установленного там насоса с питьевой водой. По мнению экспертов, коронавирус от летучих мышей мог передаться животным, после чего попасть на рынок в Ухане. Один из источников издания утверждает, что дикие животные, продававшиеся на рынке Уханя, поставлялись туда, в частности, из провинции Хубэй, включая Эньши.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Китай в совместном докладе, опубликованном по итогам миссии ВОЗ в Ухань в 2021 году, отмечали, что самым вероятным сценарием появления COVID-19 является переход заболевания от летучих мышей другим животным, которые позже заразили людей. При этом специалисты к настоящему момент не пришли к выводу, как вирус мог попасть на уханьский рынок морепродуктов «Хауанань», где была зафиксирована первая вспышка коронавируса.

Ранее сообщалось, что только 30% переболевших коронавирусом пациентов восстанавливают своё психическое состояние до того, которое было до заболевания. По словам врачей, среди переболевших много людей с депрессивным состоянием.