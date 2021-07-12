В США назвали фермы с дикими животными в Китае рассадниками коронавируса

Содержащиеся на фермах в Китае дикие животные могли стать промежуточным звеном, через которое новый коронавирус передался от летучих мышей человеку. Такую гипотезу опубликовала газета The Washington Post со ссылкой на свои наблюдения и мнение экспертов.
По данным издания, в уезде Эньши провинции Хубэй
Как отмечает корреспондент газеты, совершивший поездку в Эньши, расположенный в шести часах езды от Уханя, где в конце 2019 года был впервые зафиксирован новый коронавирус, фермы находятся на расстоянии порядка 1,5 километра от пещер. Также эти места посещают люди в туристических целях, для спелеологических исследований и для замены установленного там насоса с питьевой водой. По мнению экспертов, коронавирус от летучих мышей мог передаться животным, после чего попасть на рынок в Ухане. Один из источников издания утверждает, что дикие животные, продававшиеся на рынке Уханя, поставлялись туда, в частности, из провинции Хубэй, включая Эньши.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Китай в совместном докладе, опубликованном по итогам миссии ВОЗ в Ухань в 2021 году, отмечали, что самым вероятным сценарием появления COVID-19 является переход заболевания от летучих мышей другим животным, которые позже заразили людей. При этом специалисты к настоящему момент не пришли к выводу, как вирус мог попасть на уханьский рынок морепродуктов «Хауанань», где была зафиксирована первая вспышка коронавируса.
Ранее сообщалось, что только 30% переболевших коронавирусом пациентов восстанавливают своё психическое состояние до того, которое было до заболевания. По словам врачей, среди переболевших много людей с депрессивным состоянием.