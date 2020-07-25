В США назвали число неопределившихся избирателей перед выборами президента

https://static.news.ru/photo/704bdc5a-cea7-11ea-84e6-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Donald Trump/via Globallookpress.com

Опрос общественного мнения в США показал, что 13% избирателей ещё не решили, сторонника какой партии они поддержат на выборах президента страны.

Многие из этих людей придерживаются умеренных политических взглядов. Они поддерживают экономические решения нынешней власти, но критикуют её работу по другим направлениям. Они могут поддержать как нынешнего американского лидера Дональда Трампа, так и вероятного кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Журналисты The Wall Street Journal подчёркивают , что исход выборов будет зависеть от этой сравнительно небольшой группы избирателей.

Большинство американцев уже определились с выбором: 40% избирателей готовы отдать свой голос за Трампа, 51% — за Байдена. Опрос общественного мнения был проведён c 9 по 12 июля среди 900 жителей США, имеющих право голоса, по заказу телеканала NBC и газеты The Wall Street Journal.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. Трамп и Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Действующий глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа.

Как ранее писал NEWS.ru, нынешний президент готов признать своё поражение в случае проигрыша на выборах. При этом политик считает, что для страны будет очень печальным, если победит Байден.