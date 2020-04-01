https://static.news.ru/photo/578028e2-7408-11ea-9650-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

На фоне экономического кризиса, падения цен на нефть и коронавируса Конгресс США одобрил законопроект о выделении $2 трлн для стимуляции экономики. В результате принятых мер долларов в стране стало слишком много, и на американских биржах резко возрос спрос на золото.

Как сообщают «Аргументы недели» со ссылкой на аналитику The Wall Street Journal, золота уже нет в свободной продаже, дилеры распродали все свои запасы и даже начали закрываться. Драгоценный металл стали завозить из Лондона, но это мало влияет на ситуацию. Руководство банков Уолл-стрит обратилось за помощью к Королевскому канадскому монетному двору, но эксперты полагают, что канадского драгметалла хватит ненадолго. Золото уже начало расти в цене.

Как писал NEWS.ru, с 1 апреля приостановлена покупка золота на внутреннем рынке драгоценных металлов в России. При этом в Центробанке отметили, что дальнейшие решения о покупке золота будут приниматься в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке.

Резкое замедление роста мировой экономики повлекло повышение интереса к надёжным активам. По словам экономиста National Australia Bank Джона Шармы, сейчас золото собрало свои позиции как надёжный актив и показывает лучшую динамику, чем другие сырьевые товары.