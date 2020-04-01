На фоне экономического кризиса, падения цен на нефть и коронавируса Конгресс США одобрил законопроект о выделении $2 трлн для стимуляции экономики. В результате принятых мер долларов в стране стало слишком много, и на американских биржах резко возрос спрос на золото.
Как
Как писал NEWS.ru, с 1 апреля приостановлена покупка золота на внутреннем рынке драгоценных металлов в России. При этом в Центробанке отметили, что дальнейшие решения о покупке золота будут приниматься в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке.
Резкое замедление роста мировой экономики повлекло повышение интереса к надёжным активам. По словам экономиста National Australia Bank Джона Шармы, сейчас золото собрало свои позиции как надёжный актив и показывает лучшую динамику, чем другие сырьевые товары.
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