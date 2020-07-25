В результате протестов в Луисвилле пострадали три человека

https://static.news.ru/photo/829e49d8-ceb6-11ea-a4cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правоохранительные органы США сообщили о том, что в штате Луисвилл в ходе протестов пострадали три человека. Во время акции началась стрельба.

Митинг с требованием справедливости и правосудия в отношении дела о гибели 26-летней темнокожей американки Бреонны Тейлор организовали члены радикального вооружённого формирования. По словам полицейских, стрельба была открыта в городском парке около 13:00 по местному времени. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Волна протестов началась в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался после задержания полицейскими. Митинги в честь него прошли в Миннеаполисе, а затем и во всей стране. Позднее протестующие объединились в движение Black Lives Matter, которое распространилось по всему миру.

Как информировал NEWS.ru, во время протестов в американском Портленде один человек получил ножевое ранение. Сотрудники правоохранительных органов задержали человека, которого подозревают в совершении преступления.