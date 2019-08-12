Проблемы в работе американского новостного телеканала CNN зафиксировал 12 августа сервис Downdetector.
Сбои в работе CNN наблюдаются с 12:04 по времени Восточного побережья США (19:04 по московскому времени), — говорится в сообщении сервиса, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Ранее News.ru писал, что пользователи социальной сети Instagram из ряда стран 7 августа пожаловались на сбои в работе сервиса. С проблемами столкнулись в США, Италии, Великобритании, Франции, Индии, Нидерландах, Германии, Сербии, Малайзии, Индонезии и Бразилии.