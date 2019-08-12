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Администрация президента США Дональда Трампа выпустила распоряжение, согласно которому власти страны с октября смогут ограничить предоставление вида на жительство иммигрантам, получающим государственное пособие.

На подобные шаги власти Соединённых Штатов идут, чтобы доказать налогоплательщикам, что их деньги не уходят на содержание иммигрантов. Мы обеспечим, чтобы иммигранты в стране не стали обузой для общества, чтобы...