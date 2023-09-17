В Пентагоне признали неудобную правду о сбитом над США китайском аэростате Пентагон: сбитый над США китайский аэрострат не проводил разведку

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Китайский аэростат, который минувшей зимой сбили в американском воздушном пространстве, не собирал разведданные и не передавал их в КНР, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли в интервью CBS. По словам генерала, аппарат просто сбился с курса из-за сильного ветра.

Я бы сказал, что это был разведывательный аэростат, который, как мы знаем с высокой степенью уверенности, не собирал никаких разведданных и не передавал никаких разведданных обратно в Китай, — заявил Милли.

Он отметил, что аэростат был оснащен достаточно слабым двигателем, который оказался не в состоянии справиться с сильным ветром на большой высоте. Как следствие, метеозонд сбился с курса, пояснил генерал.

Метеозонд поразили у побережья Южной Каролины в начале февраля. Для этого американским военным пришлось поднять в небо истребители.

Слова Милли противоречат раннему заявлению главы Пентагона Ллойда Остина, который утверждал, что аэростат якобы использовался для наблюдения за стратегическими объектами на территории США. Пекин обвинения в свой адрес опровергал. Китайские власти называли происходящее необоснованными спекуляциям, которые призваны дискредитировать КНР.