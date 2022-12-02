В Пентагоне намерены научить солдат ВСУ ведению «изощренных кампаний» WP: Пентагон намерен научить военных Украины ведению «изощренных кампаний» против армии РФ

Фото: Shutterstock

Пентагон рассматривает возможность расширить программу обучения украинских войск. Тысячи военных хотят научить ведению «изощренных кампаний» в отношении российской армии, сообщает Washington Post.

Министр обороны Ллойд Остин и другие высокопоставленные чиновники Пентагона рассматривают план по значительному расширению обучения украинских военных, — подчеркивается в публикации.

Издание со ссылкой на источники в Пентагоне отмечает, что план обучения обсуждается уже несколько недель. Его одобрение позволит тренировать бойцов ВСУ в Германии на деньги, выделенные Вашингтоном Киеву.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США намерены серьезно увеличить число тренируемых ими украинских военнослужащих. Также курсы подготовки предполагается усложнить. По данным телеканала, только на одной американской базе в Германии обучение будут проходить ежемесячно 2,5 тысячи украинских военных.