Как сообщает The New York Times, прохожий увидел проплывающего по реке бобра и поделился фотографией в социальной сети Twitter. Последний раз бобров видел в 2007 году, в реке Бронкс.

Бобры водились на побережье Гудзона примерно в XVII веке. Кроме этого, они изображены на гербе Нью-Йорка и являются «официальным животным» штата.