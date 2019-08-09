Фото: pixabay.com

Прохожие заметили у набережной Нью-Йорка североамериканского бобра. Это произошло впервые за 12 лет.

Как сообщает The New York Times, прохожий увидел проплывающего по реке бобра и поделился фотографией в социальной сети Twitter. Последний раз бобров видел в 2007 году, в реке Бронкс.

Бобры водились на побережье Гудзона примерно в XVII веке. Кроме этого, они изображены на гербе Нью-Йорка и являются «официальным животным» штата.

Ранее News.ru писал, что специалисты не рекомендуют жителям Москвы подкармливать живущих в городе бобров, так как у них могут возникнуть проблемы с пищеварением.

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