https://static.news.ru/photo/b47e186c-ba9d-11e9-ab1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Прохожие заметили у набережной Нью-Йорка североамериканского бобра. Это произошло впервые за 12 лет.

Как сообщает The New York Times, прохожий увидел проплывающего по реке бобра и поделился фотографией в социальной сети Twitter. Последний раз бобров видел в 2007 году, в реке Бронкс.

Бобры водились на побережье Гудзона примерно в XVII веке. Кроме этого, они изображены на гербе Нью-Йорка и являются «официальным животным» штата.

@BirdCentralPark Um another unusual aquatic mammal sighting—a beaver (or perhaps otter?) right by Sanitation Pier 99 in the Hudson. pic.twitter.com/pXk2XjlKot — Andrew Reiter (@AndrewReiter) 5 августа 2019 г.

Ранее News.ru писал, что специалисты не рекомендуют жителям Москвы подкармливать живущих в городе бобров, так как у них могут возникнуть проблемы с пищеварением.