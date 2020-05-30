В Нью-Йорке приступят к отмене ограничений с 8 июня

https://static.news.ru/photo/3481a43a-a2a5-11ea-8ace-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guo Ke/Wangying/Global Look Press

Власти Нью-Йорка намерены начать отмену коронавирусных ограничений с 8 июня. Об этом заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Мы открываемся разумно. Мы придерживаемся данных, а не мнений. Нью-Йорк откроется 8 июня, — написал Куомо в Twitter.

We are reopening smart.



We follow the data â not opinions.



New York City will open on June 8th. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) May 30, 2020

Возобновят работы предприятия оптовой и розничной торговли. Бары и рестораны продолжат работу навынос. Откроются компании, занимающиеся рыболовством и охотой, сельхозпредприятия. На работу смогут вернуться почти 400 тысяч человек. Сотрудники предприятий должны будут носить маски.

Ранее газета New York Times опубликовала неполный список погибших от коронавируса. Он занял всю первую полосу газеты. Список помещён под заголовком «Число жертв приближается к 100 тысячам, неисчислимые потери».

NEWS.ru писал, что коронавирусная инфекция в США начала распространяться в середине января. Об этом заявил доктор Роберт Редфилд, глава Центров США по контролю и профилактике заболеваний. Такие выводы были сделаны по результатам федерального исследования о начале распространения коронавируса.

Американский президент Дональд Трамп назвал коронавирус «подарком» от КНР, от которого страдает всё мировое сообщество.