В Небраске запретят продавать людей в рабство за преступления

Жители США 3 ноября голосовали по целому ряду вопросов, не связанных с формированием органов власти. Так, в Небраске на голосование был поставлен вопрос об исключении из конституции штата пункта, который позволял делать людей рабами в наказание за преступления.
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Жители Юты 3 ноября также проголосовали за исключение связанных с рабством формулировок из конституции штата.
Как сообщал NEWS.ru, компенсацию потомкам рабов могут начать выплачивать в Калифорнии. Сенаторы штата создадут рабочую группу, которая изучит и представит рекомендации по компенсациям афроамериканцам. В неё войдут девять человек, они подробно изучат влияние рабства в Калифорнии. Рекомендации по выплатам компенсаций потомкам рабов будут представлены к июлю 2023 года.