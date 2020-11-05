В Небраске запретят продавать людей в рабство за преступления

https://static.news.ru/photo/56b9af30-1f95-11eb-bd90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Галина Барбиер/Global Look Press

Жители США 3 ноября голосовали по целому ряду вопросов, не связанных с формированием органов власти. Так, в Небраске на голосование был поставлен вопрос об исключении из конституции штата пункта, который позволял делать людей рабами в наказание за преступления.

Как передаёт The Hill, 68% избирателей проголосовали за отмену архаичного правила. 32% высказались за сохранения параграфа о принудительном рабстве. Основной закон Небраски, принятый в 1875 году, запрещал рабство во всех случаях, кроме как для лиц, осуждённых за преступления. Два года назад аналогичный вопрос рассматривался в Колорадо, там, как и в Небраске, жители высказались против принудительного труда.

Жители Юты 3 ноября также проголосовали за исключение связанных с рабством формулировок из конституции штата.

Как сообщал NEWS.ru, компенсацию потомкам рабов могут начать выплачивать в Калифорнии. Сенаторы штата создадут рабочую группу, которая изучит и представит рекомендации по компенсациям афроамериканцам. В неё войдут девять человек, они подробно изучат влияние рабства в Калифорнии. Рекомендации по выплатам компенсаций потомкам рабов будут представлены к июлю 2023 года.