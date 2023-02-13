В НАТО обсудят отправку самолетов Украине

Фото: defense.gov

Главы министерств обороны стран НАТО 14–15 февраля обсудят отправку самолетов Украине, сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. Разговор об этом потребует много времени, отметил он. При этом решение все же начать поставлять авиацию не вовлечет НАТО в конфликт, считает Столтенберг.

Нужно четко различать: отправка самолетов НАТО с пилотами, чтобы обеспечить бесполетную зону на Украине, — это участие НАТО в конфликте, поставки самолетов украинцам не сделают НАТО участницей конфликта. <...> Украине нужны срочные поставки, поэтому мы должны быть уверены, что все страны выполнят уже взятые на себя обязательства, — сказал генсек Альянса.

В то же время Столтенберг считает, что сейчас приоритетом остается поставка Украине не самолетов, а уже обещанного военного оборудования, включая бронетехнику.

Заседание Североатлантического альянса на уровне министров обороны состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Встреча пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Ранее стало известно, что 13 февраля военные ВСУ, прибывшие в Германию, приступили к обучению на танках Leopard 2. Предполагается, что занятия продлятся в сокращенном режиме примерно шесть недель.