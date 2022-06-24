В МВФ признали неизбежность рецессии в США

Фото: Chuck Myers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Избежать рецессии в США будет все сложнее, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе ежегодного доклада в Вашингтоне о состоянии американской экономики. По ее мнению, страна «продолжает восстанавливаться после пандемии», однако подвергается серьезной турбулентности, в том числе из-за ситуации на Украине, пишет ТАСС.

Мы ждали, что экономика США замедлится. Мы осознаем, что путь к тому, чтобы избежать рецессии в США, сужается. Мы должны признать неопределённость текущей ситуации, — рассказала Георгиева.

Она подчеркнула, что любые дальнейшие негативные потрясения «неизбежно осложнят ситуацию». По ее словам, высокие цены на энергоносители несут риски как для экономики США, так и для мировой экономики в целом, а также влияют на темпы ее развития.

Накануне политический советник экс-президента Джорджа Буша-младшего Карл Роув заявил, что американский президент Джо Байден с момента вступления на высший государственный пост активно добивался удорожания добычи ископаемого топлива в США. В результате страна в настоящее время столкнулась с рекордными ценами на бензин, заключил он.