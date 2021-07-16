В Минздраве США заявили о начале «пандемии непривитых»

США в настоящий момент переживают «пандемию непривитых». О начале вспышки заболеваемости заявили в американском Минздраве, передаёт Financial Times.

Так, только за последнюю неделю число новых случаев неожиданно выросло на 70%. Власти заявляют, что вспышки COVID-19 происходят в тех частях страны, где мало привитых.

Самый низкий уровень вакцинации в США — в штате Миссисипи. На данный момент там укололись только 33,5% жителей. По итогу, доля невакцинированных среди заразившихся на этой неделе в Миссисипи составила 94%. Глава департамента здравоохранения штата Томас Доббс добавил, что на непривитых также пришлось 87% госпитализаций и 93% — смертей.

В США по данным Университета Джонса Хопкинса на данный момент более 34 млн выявленных случаев коронавируса. 608 815 пациентов скончались от последствий инфекции.

Ранее в интервью NEWS.ru молекулярный биолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов популярно объяснил, что влияет на рост или, наоборот, снижение опасности коронавируса.