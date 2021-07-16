В Минздраве США заявили о начале «пандемии непривитых»

США в настоящий момент переживают «пандемию непривитых». О начале вспышки заболеваемости заявили в американском Минздраве, передаёт Financial Times.
Так, только за последнюю неделю число новых случаев неожиданно выросло на 70%. Власти заявляют, что вспышки COVID-19 происходят в тех частях страны, где мало привитых.
Самый низкий уровень вакцинации в США — в штате Миссисипи. На данный момент там
В США по данным Университета Джонса Хопкинса на данный момент более 34 млн выявленных случаев коронавируса. 608 815 пациентов скончались от последствий инфекции.
Ранее в интервью NEWS.ru молекулярный биолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов популярно объяснил, что влияет на рост или, наоборот, снижение опасности коронавируса.