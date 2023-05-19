В Минфине США раскрыли катастрофические последствия дефолта Министр финансов США Йеллен предупредила банки о катастрофических последствиях дефолта

Фото: Yin Bogu/Xinhua/Global look Press

Министр финансов США Джанет Йеллен в ходе встречи с руководством десятков американских банков представила информацию о катастрофических последствиях гипотетического дефолта для финансовой системы страны. При этом глава Минфина подтвердила «устойчивость и стабильность» банковской системы страны. Об этом сообщается в заявлении американского финансового ведомства.

В документе указано, что Йеллен встретилась с руководителями более чем 20 банков с целью обсуждения текущей экономической ситуации и инициатив президента США Джо Байдена в данной сфере.

Министр Йеллен также обсудила срочную необходимость решения конгрессом вопроса о потолке госдолга и заострила внимание на тяжелых последствиях дефолта для банковской системы, для национальной и мировой экономики. <...> [Она] указала на то, что неспособность повысить потолок госдолга или приостановить его действие приведет к катастрофическим последствиям для финансовой системы, — говорится в заявлении Минфина.

При этом Йеллен подтвердила, что банки США по-прежнему обладают достаточным капиталом и ликвидностью, а ее ведомство внимательно следит за ситуацией в банковском секторе.

В январе 2023 года США превысили потолок государственного долга, который был законодательно установлен на уровне $31,4 трлн. После этого Минфин задействовал чрезвычайные меры для продолжения финансовых операций. При этом в администрации США в последние месяцы призывают конгресс поднять лимит задолженности, однако контролирующие Палату представителей республиканцы готовы это сделать лишь при условии сокращения бюджетных расходов. В свою очередь в Белом доме заявили, что готовы обсуждать снижение расходов, однако потолок госдолга должен быть повышен без каких-либо условий.

Министр финансов США Джанет Йеллен 1 мая заявила, что стране угрожает дефолт, если ФРС не увеличит потолок госдолга. Белый дом требует от конгресса без условий и консультаций расширять лимиты заимствований в автоматическом режиме, как и раньше.

16 мая глава Минфина в письме лидерам конгресса подтвердила оценочную дату дефолта США 1 июня. Она вновь призвала незамедлительно повысить потолок государственного долга страны.