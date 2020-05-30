В Лос-Анджелесе объявили незаконными все собрания в центре города

Полиция Лос-Анджелеса объявила, что все собрания в центре города являются незаконными на фоне акций протеста американских граждан, возмущённых смертью Джорджа Флойда от рук полицейского.
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Всем жителям следует оставаться дома. Магазины должны быть закрыты. Те, кто находятся на улице, должны покинуть территорию, — объявили полицейские.
Акции протеста, сопровождаемые массовыми беспорядками, начались в американских городах после того, как в Сети появилась видеозапись задержания афроамериканца Джорджа Флойда, которого заподозрили в использовании фальшивых денежных купюр. Мужчину заковали в наручники и повалили на дорогу, после чего полицейский придавил ему шею коленом, не обращая внимания на крики Флойда о том, что он не может дышать. В итоге мужчина скончался в больнице. На следующий день четырёх полицейских, проводивших задержание, уволили из полиции.
Ранее NEWS.ru писал о том, что несколько подразделений военной полиции приведены в боевую готовность после того, как президент США Дональд Трамп попросил министра обороны Марка Эспера помочь пресечь беспорядки в Миннеаполисе.
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