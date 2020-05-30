В Лос-Анджелесе объявили незаконными все собрания в центре города

https://static.news.ru/photo/19665b90-a265-11ea-bc03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maximilian Haupt/Global Look Press

Полиция Лос-Анджелеса объявила, что все собрания в центре города являются незаконными на фоне акций протеста американских граждан, возмущённых смертью Джорджа Флойда от рук полицейского.

Об этом сообщает телекомпания CNN. В полиции заявили, что в случае если протестующие не уйдут с городских улиц, они будут арестованы. Распоряжение было сделано после того, как на фоне беспорядков в городе были зафиксированы акты насилия, в том числе в отношении сотрудников полиции.

Всем жителям следует оставаться дома. Магазины должны быть закрыты. Те, кто находятся на улице, должны покинуть территорию, — объявили полицейские.

Акции протеста, сопровождаемые массовыми беспорядками, начались в американских городах после того, как в Сети появилась видеозапись задержания афроамериканца Джорджа Флойда, которого заподозрили в использовании фальшивых денежных купюр. Мужчину заковали в наручники и повалили на дорогу, после чего полицейский придавил ему шею коленом, не обращая внимания на крики Флойда о том, что он не может дышать. В итоге мужчина скончался в больнице. На следующий день четырёх полицейских, проводивших задержание, уволили из полиции.

Ранее NEWS.ru писал о том, что несколько подразделений военной полиции приведены в боевую готовность после того, как президент США Дональд Трамп попросил министра обороны Марка Эспера помочь пресечь беспорядки в Миннеаполисе.