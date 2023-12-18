В США захотели «подсластить» сделку по Украине Гонсалес: палате представителей нужно пойти на уступки по Украине и границе

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Палате представителей США возможно придется приложить усилия для продвижения законопроекта по ужесточению миграционной политики, заявил конгрессмен-республиканец Тони Гонсалес из Техаса в интервью телеканалу CBS New. По его мнению, это может потребовать определенных уступок в обмен на выделение помощи Украине.

Сенат сильно отличается от Палаты представителей. Сенат ожидает битва за то, чтобы набрать 60 голосов. Палату представителей ожидает своя битва за то, чтобы набрать 218 голосов <...> Мы можем это сделать. Но мы должны подсластить сделку, — заявил Гонсалес.

Гонсалес пояснил, что понятие «подсластить» включает в себя объявление картелей террористическими организациями и привлечение контрабандистов к ответственности. Такие действия помогут набрать необходимые 218 голосов в Палате представителей, уверен конгрессмен-республиканец.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский оказался втянут в ожесточенный внутриполитический спор во время его визита в Вашингтон. Речь идет о борьбе между демократами и республиканцами на фоне предстоящих выборов президента, «жертвой» которой стал украинский лидер.