В конгрессе оценили состояние армии и флота США Конгресс США: сухопутные силы в 2017-2021 годах нарастили боеготовность, флот ее снизил

Фото: Sgt. Christian Dela Cruz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сухопутные силы США в 2017-2021 финансовых годах нарастили боеготовность, а военно-морские — снизили. При этом военно-воздушные и космические силы показали изменения неоднозначного характера, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ американского управления правительственной отчетности.

Аудиторское ведомство считает основным вызовом для Пентагона поиск баланса между модернизацией и поддержанием готовности существующих сил и средств.

Рейтинги готовности возросли в сухопутной сфере и снизились в морской с 2017 финансового года по 2021 финансовый год... с разнонаправленными изменениями в авиационной и космической сферах, — подчеркивается в отчете управления.

Также в документе отмечается, что рейтинги способности выполнять поставленные задачи повысились только у сухопутных сил. У аудиторов возникли претензии к ВВС из-за истребителей пятого поколения F-35, а к флоту из-за дефицита кадров на надводных кораблях и износа инфраструктуры верфей.

Ранее министр армии Кристин Вормут заявила, что армии США могут грозить сокращения по причине недобора новобранцев. По ее словам, набрать достаточно добровольцев в текущем году станет настоящим вызовом. В 2023 году в американскую армию планируется набрать порядка 64 тысяч солдат, в планах на 2024 год — 65,5 тысячи.