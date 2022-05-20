В Госдепе США заявили, что время для переговоров с МИД России еще не пришло Представитель Госдепа Прайс: время для контактов с МИД России еще не пришло

Нед Прайс / Фото YouTube

Время для переговоров глав внешнеполитических ведомств США и России еще не пришло, заявил представитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс. Он отметил, что Вашингтон пока не видит со стороны Москвы «признаков готовности вести конструктивный диалог», передает ТАСС.

По нашим оценкам, сейчас не время для созвона на высоком уровне с участием госсекретаря Блинкена или других старших представителей Госдепартамента, потому что мы не видим признаков готовности России участвовать в конструктивном диалоге, чтобы положить конец насилию и урегулировать конфликт [на Украине], — рассказал он.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Россия «уничтожила» последний канал связи в лице ОБСЕ, который оставался у неё со странами Европы и Североатлантическим альянсом. По ее словам, «Москва ясно дала понять, что основополагающий акт Россия — НАТО больше не имеет значения» и расторгла его в одностороннем порядке.

В январе Москва вела переговоры с США, НАТО и Евросоюзом по гарантиям безопасности. Ключевым требованием России было нерасширение Альянса на восток, в частности, отказ от присоединения Украины к военно-политическому блоку.

1 февраля глава российского государства Владимир Путин подчеркнул, что принципиальные озабоченности Москвы были проигнорированы.