https://static.news.ru/photo/e8e1692a-c505-11e9-ad1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российская Федерация «решила нарушить» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг своих границ, говорится в докладе Госдепа США.

По данным американского ведомства, решение нарушить договор зародилось у Москвы на почве многолетнего разочарования, которое было вызвано запретом на владение ракетами средней дальности. Кроме того, там отметили, что РФ пыталась выйти из ДРСМД ещё в 2004 году, а в 2007 году уже открыто об этом говорила, передаёт РИА Новости .

В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключённого в 1987 году. 2 августа текущего года документ официально прекратил своё действие.

Ранее News.ru писал, что Североатлантический альянс считает Россию виновной в прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), даже несмотря на испытания США крылатой ракеты, создание которой противоречит ДРСМД.