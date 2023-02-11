В доме Пенса нашли секретный документ WP: в доме бывшего вице-президента США Пенса ФБР нашло секретный документ

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Майк Пенс

Сотрудники ФБР обнаружили один секретный документ при обыске дома бывшего вице-президента США Майка Пенса в городе Кармель (штат Индиана). Об этом изданию The Washington Post рассказал помощник политика.

Он отметил, что агенты спецслужбы также изъяли шесть страниц документов, не имевших грифа секретности. Обыск, на который Пенс дал согласие, продлился пять часов.

Источники телеканала CNN уточнили, что в конце января 2023 года секретные документы в доме Пенса нашел его юрист. Материалы позже оказались у ФБР.

Партию секретных документов в январе обнаружили и в здании, связанном с президентом США Джо Байденом. Позже секретные бумаги нашли и в его доме в Уилмингтоне.

Ранее стало известно, что сотрудники ФБР утром 10 февраля нагрянули с обысками в дом Майка Пенса. Рейд инициирован с целью поиска возможных секретных документов в жилище политика. Полицейский, блокировавший движение на улице возле дома Пенса в пригороде Индианаполиса, сообщил журналистам, что обыски были заранее согласованы.