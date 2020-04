В Apple придумали, как защитить врачей от коронавируса

Apple намерена еженедельно производить около миллиона таких средств индивидуальной защиты, рассказал гендиректор корпорации Тим Кук в своём видеообращении в Twitter. По его словам, инновационные щитки можно собрать всего за пару минут и при этом индивидуально отрегулировать.

Кук добавил, что с помощью собственной глобальной сети снабжения Apple уже обеспечила поставки в США более 20 млн медицинских масок. В ближайшее время компания намерена наладить их отправку за пределы страны.