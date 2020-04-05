В Apple придумали, как защитить врачей от коронавируса

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Корпорация Apple предложила способ защитить медиков, работающих с заражёнными коронавирусной инфекцией COVID-19. Специалисты компании спроектировали защитные лицевые щитки, которыми планируется снабжать врачей.

Apple намерена еженедельно производить около миллиона таких средств индивидуальной защиты, рассказал гендиректор корпорации Тим Кук в своём видеообращении в Twitter. По его словам, инновационные щитки можно собрать всего за пару минут и при этом индивидуально отрегулировать.

Кук добавил, что с помощью собственной глобальной сети снабжения Apple уже обеспечила поставки в США более 20 млн медицинских масок. В ближайшее время компания намерена наладить их отправку за пределы страны.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. Weâve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX — Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020

По состоянию на утро 6 апреля в мире насчитывается около 1,28 млн инфицированных коронавирусной инфекцией, скончались 66,5 тысячи человек, почти 263 выписаны из больниц. В России уже более 6,34 тысячи официально зарегистрированных случаев заражения, 45 пациентов умерли, более 400 выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус около недели сохраняется на наружных поверхностях использованных масок для лица. К такому выводу пришли эксперты Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.