США

В Apple придумали, как защитить врачей от коронавируса

11:25, 06 апреля 2020

Корпорация Apple предложила способ защитить медиков, работающих с заражёнными коронавирусной инфекцией COVID-19. Специалисты компании спроектировали защитные лицевые щитки, которыми планируется снабжать врачей.

Apple намерена еженедельно производить около миллиона таких средств индивидуальной защиты, рассказал гендиректор корпорации Тим Кук в своём видеообращении в Twitter. По его словам, инновационные щитки можно собрать всего за пару минут и при этом индивидуально отрегулировать.

Кук добавил, что с помощью собственной глобальной сети снабжения Apple уже обеспечила поставки в США более 20 млн медицинских масок. В ближайшее время компания намерена наладить их отправку за пределы страны.

По состоянию на утро 6 апреля в мире насчитывается около 1,28 млн инфицированных коронавирусной инфекцией, скончались 66,5 тысячи человек, почти 263 выписаны из больниц. В России уже более 6,34 тысячи официально зарегистрированных случаев заражения, 45 пациентов умерли, более 400 выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус около недели сохраняется на наружных поверхностях использованных масок для лица. К такому выводу пришли эксперты Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

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