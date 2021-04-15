В аэропорту США по ошибке убили россиянина

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Под следствие попали сотрудники аэропорта в США после того, как семья убитого ими по ошибке россиянина обжаловала отчёт прокуратуры. Об этом сообщает газета The New York Post.

Трагедия произошла 12 апреля 2019 года. Гражданин РФ Евгений Лагода по рабочим вопросам прибыл в США. На борту самолёта у него произошёл припадок, материалы суда сообщают, что у мужчины пошла кровь изо рта, он был дезориентирован, обильно потел и демонстрировал пустоту глаз.

Кроме того. Лагода проявлял агрессию. По приземлении лайнера в аэропорту на борт самолёта прибыл полицейский, который попытался успокоить россиянина. Однако тот не понимал английского языка, продолжая излучать агрессию. В этой связи офицеру пришлось применить баллончик с газом.

Офицер изо всех сил пытался надеть наручники на Лагоду и в ходе борьбы оказался верхом на мужчине, который лежал на спине. Полицейский сел россиянину на грудь и туловищи, и попытался одеть наручники.

Ещё несколько полицейских в этот момент удерживали россиянина и наносили ему удары. Затем мужчину перевернули на спину и заметили, что у него посинела шея и отсутствует пульс.

В результате сотрудники аэропорта сняли с Лагоды наручники и попытались самостоятельно сделать ему искусственное дыхание.

Из-за данной некомпетентности скорая прибывал по вызову лишь через 20 минут. Медики констатировали смерть россиянина. В местной больнице сообщили, что причиной стала остановка сердца, произошедшая из-за ряда травм, включая судороги.

Официальный отчёт о вскрытии назвал произошедшее убийством, однако офис генпрокурора штата Нью-Йорк не нашёл в случившемся уголовно наказуемой вины работников аэропорта.

9 апреля 2021 года отец погибшего Григорий Тихоплав подал в отношении администрации аэропорта иск в Верховный суд Манхэттена.

Представители аэропорта отказались комментировать незавершенное судебное разбирательство.

Ранее в Варшаве полиция задержала протестующих на траурных мероприятиях. Об этом писал NEWS.ru.