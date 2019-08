Инцидент произошёл в городе Сент-Луис штата Миссури в заведении Behrmann's Tavern. Камера видеонаблюдения записала, как в бар ворвался человек с винтовкой. Бармен и гости сразу же легли на пол, и только один мужчина остался сидеть за стойкой.

Злоумышленник намеревался отобрать у него телефон, однако тот отказался выпустить его из рук. При этом, когда в него направили ствол, он достал сигарету и спокойно закурил. В результате преступник решил оставить посетителя в покое и заняться кассой.

Интернет-пользователи окрестили героя видео самым спокойным человеком в мире, и отметили, что таких людей нужно беречь.

Между тем радиожурналист Дана Райт рассказала, что её коллеги связались с владельцем заведения, который охотно поделился подробностями. По его словам, невозмутимый мужчина заявил грабителю, что женат на стерве, и поэтому ему наплевать на угрозы. Он также якобы сказал: «Давай, стреляй!».

При этом он отметил, что и грабить в их баре тоже не разрешается.