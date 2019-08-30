https://static.news.ru/photo/1d3f54aa-cbd4-11e9-97cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Kimack/Facebook

Посетитель бара в США восхитил интернет-пользователей своим спокойствием и невозмутимостью, которые он продемонстрировал при ограблении.

Инцидент произошёл в городе Сент-Луис штата Миссури в заведении Behrmann's Tavern. Камера видеонаблюдения записала, как в бар ворвался человек с винтовкой. Бармен и гости сразу же легли на пол, и только один мужчина остался сидеть за стойкой.

Злоумышленник намеревался отобрать у него телефон, однако тот отказался выпустить его из рук. При этом, когда в него направили ствол, он достал сигарету и спокойно закурил. В результате преступник решил оставить посетителя в покое и заняться кассой.

Интернет-пользователи окрестили героя видео самым спокойным человеком в мире, и отметили, что таких людей нужно беречь.

Между тем радиожурналист Дана Райт рассказала, что её коллеги связались с владельцем заведения, который охотно поделился подробностями. По его словам, невозмутимый мужчина заявил грабителю, что женат на стерве, и поэтому ему наплевать на угрозы. Он также якобы сказал: «Давай, стреляй!».

Мы спросили, разрешено ли у них курить. Нет, — ответил владелец, — рассказала Райт.

При этом он отметил, что и грабить в их баре тоже не разрешается.

We just spoke with the bar owner on @KMBZradio - NO WORDS.... We asked what the heck the customer is saying while he's being robbed? AND I QUOTE - "He says 'I'm married to &*%$ ____. Go ahead. Shoot me.

I don't give a ____." Then he lights the cig. https://t.co/ZZJNqf7ynT — Dana Wright (@RadioDana) 29 августа 2019 г.

Позднее канал KSDK нашёл ставшего популярным посетителя. Им оказался местный житель Тони Товар. Он рассказал, что во время происшествия он не почувствовал страха: он понял, что преступнику нужны лишь деньги, а стрелять он ни в кого не собирался.

Ранее News.ru писал, что ФБР США предлагает $10 тыс. за информацию о «розовой бандитке», которая ограбила четыре банка с помощью записки.