Унабомбер найден мертвым в тюремной камере Теодор Качинский скончался в тюрьме в Северной Каролине в возрасте 81 года

Фото: Federal Bureau of Investigation/Общественное достояние/wikipedia

Теодор Качинский

В тюрьме в Северной Каролине умер отбывавший пожизненное наказание террорист Теодор Качинский, известный как Унабомбер, сообщает Daily Mail. Ему был 81 год. Качинский известен тем, что с 1978 по 1995 год отправлял по почте взрывные устройства, в результате чего погибли три человека, еще 23 пострадали.

Преступник получил прозвище Unabomber (University and airline bomber). Отправку взрывных устройств террорист объяснял борьбой с технологиями, которые, по его мнению, лишают человечество свободы.

ФБР удалось арестовать террориста после показаний его брата, увидевшего сходство между опубликованным в американских газетах «Манифестом Унабомбера» и ранним эссе Качинского.

В апреле 1996 года Унабомберу были предъявлены обвинения по 10 пунктам. Первоначально обвинительная сторона запрашивала для него смертную казнь, но суд смягчил наказание и отправил его за решетку на пожизненный срок без шанса на УДО.

Качинский поступил в Гарвард в 16 лет, успешно его окончил, после чего преподавал математику в Калифорнийском университете Беркли. Потом математик уволился, поселился в хижине в лесу и погрузился в философию неолуддизма и анархизма.

На протяжении долгого времени Качинский отбывал наказание в тюрьме ADX Florence в штате Колорадо, а в декабре 2021 года его перевели в тюремное медицинское учреждение в Северной Каролине из-за стремительно ухудшающегося здоровья.

5 июня стало известно о смерти бывшего сотрудника высшего ранга Федерального бюро расследований, агента советской и российской разведки Роберта Ханссена. Он скончался в возрасте 79 лет. По информации Федерального Бюро тюрем США, его тело было найдено в тюремной камере.