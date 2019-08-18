Американский юморист и актёр Кип Аддотта ушёл из жизни в возрасте 74 лет. Информацию о его смерти распространили родственники артиста.
С большой грустью мы объявляем о смерти Кипа Аддотты в начале этой недели. Спасибо всем его друзьям и поклонникам, которые поддерживали его на протяжении всей его жизни и карьеры, — написали родственники Аддотты в
Аддотта известен выступлениями в «Вечернем шоу», а также ролями в фильме «Любовь к деньгам», «Порядочный наполовину», сериале «Шоу Ларри Сандерса» и других картинах.
Как писал News.ru, ранее на 73-м году жизни умер народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов.