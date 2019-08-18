https://static.news.ru/photo/e55a5c94-c1db-11e9-8ba2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dick Clark Productions

Американский юморист и актёр Кип Аддотта ушёл из жизни в возрасте 74 лет. Информацию о его смерти распространили родственники артиста.

С большой грустью мы объявляем о смерти Кипа Аддотты в начале этой недели. Спасибо всем его друзьям и поклонникам, которые поддерживали его на протяжении всей его жизни и карьеры, — написали родственники Аддотты в Facebook .

Аддотта известен выступлениями в «Вечернем шоу», а также ролями в фильме «Любовь к деньгам», «Порядочный наполовину», сериале «Шоу Ларри Сандерса» и других картинах.

Как писал News.ru, ранее на 73-м году жизни умер народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов.