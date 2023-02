Умер автор песен для оскароносных фильмов Умер американский композитор Берт Бакарак

Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Берт Бакарак

Американский пианист и композитор, трехкратный лауреат премии «Оскар» Берт Бакарак умер в возрасте 94 лет, пишет The Washington Post. Британская вещательная корпорация в свое время назвала его одним из лучших композиторов XX века.

Бакарак умер естественной смертью в своем доме в Лос-Анджелесе.

Он является автором музыки к фильмам «Казино Рояль» (1967), «Бутч Кэссиди и Санденс Кид» (1969) (две премии «Оскар» — за лучший саундтрек и лучшую песню — Raindrops Keep Fallin’ on My Head; «Золотой глобус», 1970), песни Best That You Can Do к фильму «Артур» (1981) («Оскар», 1982), композиций Baby It’s You, I Say a Little Prayer и других. Лауреат шести состязательных премий Grammy (1968–2006) и специальной награды Grammy за жизненные достижения (2008).

Также он сотрудничал с группами Тhe White Stripes, Oasis и другими.

