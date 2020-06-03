Убивший Флойда полицейский может выйти под залог $1 млн

https://static.news.ru/photo/64c4bda0-a5f0-11ea-b459-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Суд в Миннесоте установил залог в $1 млн для полицейского Дерека Шовина, по вине которого погиб Джордж Флойд. Шовин обвиняется в непреднамеренном убийстве афроамериканца во время задержания.

Пока нет информации, воспользуется ли полицейский этим условием для того, чтобы оказаться на свободе. Залог в такой же сумме установлен для трёх других полицейских, которые обвиняются в пособничестве и подстрекательству в убийстве, сообщает USA Today.

Шовину предъявлено обвинение по трём пунктам: убийство второй степени без умысла при совершении тяжкого преступления, убийство третьей степени при совершении чрезвычайно опасного деяния, непредумышленное убийство второй степени из-за халатности, создающей необоснованный риск.

Полицейскому грозит многолетнее заключение в случае, если его вина будет доказана. Первое заседание суда назначено на 8 июня.

Ранее NEWS.ru сообщал, что генеральный прокурор штата Миннесота Кит Эллисон оценил время на проведение полноценного расследования по делу Джорджа Флойда — афроамериканца, убийство которого полицейским спровоцировало акции протеста и массовые беспорядки в десятках городов США.