В семье Эрика, сына американского лидера, родилась дочь. Он сообщал о беременности своей жены Лары ещё в апреле. О рождении девочки Эрик написал в своём Twitter.

Это уже второй ребёнок в семье Эрика и Лары Трамп. В сентябре 2017 года у пары родился сын Эрик Люк.