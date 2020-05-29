Твит Трампа о ситуации в Миннеаполисе скрыли из-за «героизации насилия»

https://static.news.ru/photo/a8fdbf14-a184-11ea-b55c-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Julio Cortez/ТАСС

Социальная сеть Twitter скрыла из ленты пост президента США Дональда Трампа, в котором политик заявил, что не даст обесчестить память погибшего при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

В твите глава Соединённых Штатов заверил губернатора Миннесоты Тимоти Уолза, что у того всегда есть поддержка военных. Трамп отметил, что «когда начинается мародёрство, начинается стрельба».

Теперь его запись частично скрыта в соцсети. Пользователям не видно, сколько лайков и ретвитов она набрала, однако они, нажав на твит, могут посмотреть, что именно написал американский лидер.

Этот твит нарушает Правила Твиттера в отношении героизации насилия. Однако сотрудники Твиттера решили не закрывать к нему доступ, поскольку он может представлять собой предмет общественного интереса, — пояснили в компании.

Ранее под записями Трампа в Twitter появились пометки о необходимости проверить факты, изложенные пользователем. Трамп сообщил, что голосование по почте приводит к фальсификациям. Соцсеть поставила под сомнение это утверждение. Американский лидер обвинил Twitter в «удушении свободы слова» и вмешательстве в президентские выборы 2020 года и подписал указ о регулировании работы социальных сетей. Глава США допустил возможность закрытия Twitter из-за цензурирования записей пользователей, сообщал NEWS.ru.